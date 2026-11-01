Thời tiết hôm nay 1/11: Hà Nội ngày nắng, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/11), Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 2/11, mưa xuất hiện rải rác; Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết có mưa rào vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác vào chiều và tối; Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 1/11: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.