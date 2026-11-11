Dự báo thời tiết hôm nay 11/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (10/11) đến ngày 12/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 11/11, một số khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Quảng Trị có mưa rào rải rác, riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, kéo dài đến hết đêm 11/11, sau giảm còn mưa vừa, cục bộ mưa to; Nam Bộ chiều và tối 11-12/11 có mưa rào, dông rải rác. Các khu vực khác có mưa dông vài nơi; riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có nơi mưa to.

Thời tiết hôm nay 11/11: Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa lớn diện rộng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 11/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.