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Thời tiết hôm nay 12/11: Bắc Bộ rét, miền Trung mưa lớn

Thứ Năm, 06:05, 12/11/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 12/11, Bắc Bộ tiếp tục rét, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 16-18 độ C. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; Nam Bộ chiều tối có mưa dông.

 

Dự báo thời tiết hôm nay 12/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (11/11) đến ngày 13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11, sau đó mưa giảm. Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
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