Thời tiết hôm nay 13/11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa lớn cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 13/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm, có nơi mưa với cường độ trên 100mm/3 giờ. Cùng thời gian này, phía Đông Bắc Bộ có mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm; Tây Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ trên 60mm. Chiều tối và đêm 12/11, phía Nam Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ trên 70mm.

Thời tiết ngày 13/11: Bắc Bộ rét, Trung Bộ mưa lớn cục bộ (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-22 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.