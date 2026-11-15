English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 15/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Chủ Nhật, 05:30, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 15/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái se lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 15/11, thời tiết cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, với nắng xuất hiện ở hầu hết các khu vực trong ngày. Miền Bắc duy trì nền nhiệt tương đối dễ chịu, song cảm giác lạnh vẫn xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nền nhiệt cao hơn, thời tiết ban ngày khá nóng. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết bất lợi đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 15 11 bac bo ngay nang, nam bo chieu toi co mua dong hinh anh 1
Thời tiết ngày 15/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 12/11: Bắc Bộ rét, miền Trung mưa lớn
Thời tiết hôm nay 12/11: Bắc Bộ rét, miền Trung mưa lớn

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 12/11, Bắc Bộ tiếp tục rét, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 16-18 độ C. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; Nam Bộ chiều tối có mưa dông.

Thời tiết hôm nay 12/11: Bắc Bộ rét, miền Trung mưa lớn

Thời tiết hôm nay 12/11: Bắc Bộ rét, miền Trung mưa lớn

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 12/11, Bắc Bộ tiếp tục rét, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 16-18 độ C. Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; Nam Bộ chiều tối có mưa dông.

Thời tiết hôm nay 11/11: Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa lớn diện rộng
Thời tiết hôm nay 11/11: Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa lớn diện rộng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 11/11: Bắc Bộ tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Thời tiết hôm nay 11/11: Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa lớn diện rộng

Thời tiết hôm nay 11/11: Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa lớn diện rộng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 11/11: Bắc Bộ tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.

Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 8/11, Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông rải rác, tập trung vào chiều tối. Trung Bộ có mưa dông vài nơi, trong khi Nam Bộ và TP.HCM ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 8/11, Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông rải rác, tập trung vào chiều tối. Trung Bộ có mưa dông vài nơi, trong khi Nam Bộ và TP.HCM ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục