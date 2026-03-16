Thời tiết hôm nay 16/3: Miền Bắc nhiều mây, sáng sớm có sương mù

Thứ Hai, 05:41, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay khu vực miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất cả nước phổ biến từ 24-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/3, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; đêm và sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xảy ra dông đến hết ngày 16/3, sau đó mưa giảm, chỉ còn vài nơi. Khu vực này đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 15/3, sau đó mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi; Ở các khu vực khác, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chú ý theo dõi để chủ động phòng tránh.

thoi tiet hom nay 16 3 mien bac nhieu may, sang som co suong mu hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. 
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

mua_phun.jpg

Thời tiết hôm nay 15/3: Hà Nội mưa phùn, trời rét

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 15/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ duy trì thời tiết nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông.

 

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 14/3: Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù

VOV.VN - Ngày 14/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 13/3: Miền Bắc sáng sớm sương mù, trời rét
VOV.VN -Thời tiết hôm nay 13/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhưng đêm và sáng trời rét. Trong khi đó, Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, một số khu vực Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Thời tiết hôm nay 12/3: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, Nam Bộ có nơi nắng nóng
VOV.VN - Ngày 12/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng nhưng trời vẫn rét về đêm và sáng. Trung Bộ xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông.

