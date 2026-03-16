Thời tiết hôm nay 16/3: Miền Bắc nhiều mây, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/3, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; đêm và sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xảy ra dông đến hết ngày 16/3, sau đó mưa giảm, chỉ còn vài nơi. Khu vực này đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 15/3, sau đó mưa giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi; Ở các khu vực khác, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chú ý theo dõi để chủ động phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.