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Thời tiết hôm nay 16/7: Bắc Bộ có mưa dông cục bộ

Thứ Năm, 05:30, 16/07/2026
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VOV.VN - Ngày 16/7, Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông tiếp diễn, riêng khu vực vùng núi và trung du có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/7: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 16/7, Hà Nội dịu nắng

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 15, ngày 16/7

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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