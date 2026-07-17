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Thời tiết hôm nay 17/7: Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Thứ Sáu, 05:39, 17/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay 17/7, Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt giảm còn 31-33 độ C. Tại Bắc Bộ, mưa vừa đến mưa to tiếp diễn, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 16 đến ngày 18/7: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực còn lại của Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 17/7, Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ có nơi mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 16, ngày 17/7

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 22-24 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc và Lào Cai 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ; vùng núi 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực vùng núi và trung du 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

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Thời tiết hôm nay 16/7: Bắc Bộ có mưa dông cục bộ

VOV.VN - Ngày 16/7, Hà Nội nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông tiếp diễn, riêng khu vực vùng núi và trung du có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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