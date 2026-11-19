Đêm qua và sáng sớm nay (19/11), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/11 đến 03 giờ ngày 19/11 có nơi trên 50mm như trạm: Lương Sơn (Thanh Hóa) 64.8mm, Châu Bính (Nghệ An) 62.8mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 56.8mm,…

Diễn biến 24–48h tới: Từ chiều 19/11 đến đêm 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Ngày và đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

(Tổng lượng mưa tính từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm).

Thời tiết ngày 19/11: Miền Bắc chuyển rét, miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-23 độ; phía Nam 24-27 độ.

Nhiều mây, phía Bắc, có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.