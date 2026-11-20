Dự báo thời tiết hôm nay 20/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (19/11) đến ngày 21/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông; riêng Tây Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 20 đến ngày 21/11, mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi, riêng Tây Bắc Bộ đêm có mưa rải rác. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 20/11: Hà Nội rét 16 độ, Nam Bộ nắng nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.