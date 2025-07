Thời tiết hôm nay 20/7: Bắc Bộ ngày oi bức, chiều tối có mưa dông

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 50mm: Thị Hoa (Cao Bằng): 53.9mm; Tân Phượng 2 (Yên Bái): 51.2mm; Thạnh Đông (An Giang): 60.2mm.

Dự báo, chiều tối và đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to 15–30mm, có nơi trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30mm, có nơi trên 60mm.

Bắc Bộ ngày oi bức, chiều tối có mưa dông

Từ chiều 21/7 đến 23/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to: 200–350mm, có nơi trên 600mm.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Người dân ở vùng núi, ven sông, sườn dốc cần theo dõi sát cảnh báo, đặc biệt từ hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở tại:

Thời tiết chi tiết các vùng hôm nay 20/7

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng Lào Cai, Yên Bái và khu vực phía Tây Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ; riêng Lào Cai, Yên Bái và khu vực phía Tây Phú Thọ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.