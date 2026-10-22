Thời tiết hôm nay 22/10: Miền Bắc nắng, miền Trung và miền Nam có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 22/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (21/10) đến ngày 23/10, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, riêng đêm 21 và ngày 22/10 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 22/10: Bắc Bộ nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.