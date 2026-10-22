English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 22/10: Miền Bắc nắng, miền Trung và miền Nam có mưa dông

Thứ Năm, 06:15, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 22/10: Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác, trong khi Nam Bộ và Lâm Đồng có thể xuất hiện mưa to cục bộ vào chiều tối, kèm nguy cơ lốc, sét.

Dự báo thời tiết ngày 22/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (21/10) đến ngày 23/10, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, riêng đêm 21 và ngày 22/10 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 22 10 mien bac nang, mien trung va mien nam co mua dong hinh anh 1
Thời tiết ngày 22/10: Bắc Bộ nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ, miền Trung mưa rải rác, Nam Bộ có nơi mưa to
Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ, miền Trung mưa rải rác, Nam Bộ có nơi mưa to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, từ chiều mưa rào rải rác, có nơi có dông. Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và TP.HCM tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa to; nhiệt độ cao nhất nhiều nơi trên cả nước vẫn ở mức 30-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ, miền Trung mưa rải rác, Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ, miền Trung mưa rải rác, Nam Bộ có nơi mưa to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 21/10: Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, từ chiều mưa rào rải rác, có nơi có dông. Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và TP.HCM tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa to; nhiệt độ cao nhất nhiều nơi trên cả nước vẫn ở mức 30-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 20/10: Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa dông chiều tối
Thời tiết hôm nay 20/10: Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa dông chiều tối

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 20/10: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; Nam Bộ và TP.HCM có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Thời tiết hôm nay 20/10: Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa dông chiều tối

Thời tiết hôm nay 20/10: Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa dông chiều tối

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 20/10: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; Nam Bộ và TP.HCM có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông
Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C. Trong khi đó, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục