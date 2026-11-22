Dự báo thời tiết ngày 22/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (21/11) đến ngày 22/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác; từ đêm 22/11, mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc rét, miền Trung có mưa rải rác (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/11

Khu vực TP Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP.HCM

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.