Dự báo thời tiết hôm nay 23/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (22/11) đến ngày 23/11, Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ đêm 23 đến ngày 24/11 có mưa rào, cục bộ mưa to và dông, vùng núi và trung du trời rét, có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng ngày 24/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trời chuyển rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 23/11: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, Nam Bộ nắng nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 23/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ; phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.