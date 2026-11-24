Dự báo thời tiết ngày 24/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (23/11) đến ngày 25/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to; từ ngày 24/11 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to trong ngày và đêm 24/11; phía Bắc chuyển rét, phía Nam chuyển lạnh. Từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, từ tối và đêm 24/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 24/11: Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, từ mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.