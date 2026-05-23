中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 24/5: Nắng nóng “đổ lửa”, có nơi chạm ngưỡng 40 độ

Thứ Bảy, 21:49, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau ít ngày gián đoạn, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang gia tăng cường độ, dự báo đạt đỉnh trong hai ngày 24/5-25/5 với nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt 37-39 độ C, cá biệt chạm ngưỡng 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-17 giờ mỗi ngày, khiến nguy cơ mất nước tăng cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

thoi tiet hom nay 24 5 nang nong do lua , co noi cham nguong 40 do hinh anh 1

Dự báo diễn biến trong 24h đến 48h tới, từ ngày 24/5-25/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%; thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Riêng ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 24/5: 

TP Hà Nội:  Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 36-38 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ:  Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-36 độ, có nơi trên 36độ.

soc_nhiet.jpg

Nắng nóng kéo dài: Uống nước thế nào để tránh sốc nhiệt?

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và tăng nguy cơ sốc nhiệt. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc uống đủ nước, người dân cần bù nước đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết oi bức.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 24/5 dự báo thời tiết nắng nóng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C
Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C

VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt còn duy trì, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C

Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C

VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt còn duy trì, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa
Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục