Thời tiết hôm nay 26/10: Miền Bắc nắng nóng, miền Trung có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, thời tiết trên cả nước nhìn chung khá ổn định, ban ngày nắng là chủ đạo, nhiệt độ phổ biến ở mức 29-34 độ C. Bắc Bộ có nơi nắng nóng nhẹ, trong khi khu vực Thanh Hóa đến Huế cần lưu ý mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Tây Nguyên có nền nhiệt thấp hơn, sáng và đêm trời dịu mát; Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ nắng nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.