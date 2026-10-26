Thời tiết hôm nay 26/10: Miền Bắc nắng nóng, miền Trung có mưa rào
VOV.VN - Thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ và Nam Bộ chủ yếu có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, một số nơi ở Tây Bắc Bộ trên 34 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác, trong khi Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có thể mưa dông vào chiều tối và đêm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, thời tiết trên cả nước nhìn chung khá ổn định, ban ngày nắng là chủ đạo, nhiệt độ phổ biến ở mức 29-34 độ C. Bắc Bộ có nơi nắng nóng nhẹ, trong khi khu vực Thanh Hóa đến Huế cần lưu ý mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Tây Nguyên có nền nhiệt thấp hơn, sáng và đêm trời dịu mát; Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.
Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/10
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.