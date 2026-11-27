Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/11), khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/11 đến 03 giờ ngày 27/11 có nơi trên 30mm như các trạm: Hòa Tâm (Đắk Lắk) 33.0mm, Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 32.4mm, …

Diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới: Từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Tp. Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 27/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.