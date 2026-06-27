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Thời tiết hôm nay 27/6: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to

Thứ Bảy, 05:23, 27/06/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 27/6, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi xuất hiện mưa rất to. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến ngày 28/6, thời tiết cả nước phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 27/6 mưa giảm, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, xen kẽ mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối, đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ban ngày trời nắng.

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Ngày 27/6, Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/6

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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