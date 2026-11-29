Dự báo thời tiết hôm nay 29/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (28/11) đến ngày 30/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rải rác, riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ TP. Huế đến phía Nam TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông đến sáng 30/11, sau đó giảm dần; Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to từ chiều tối 28/11 đến ngày 29/11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 29/11: Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa rất lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/11:

Khu vực TP. Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.