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Thời tiết hôm nay 29/6: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông diện rộng, vùng núi mưa rất to

Thứ Hai, 06:43, 29/06/2026
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VOV.VN - Hôm nay 29/6, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến 30/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế và khu vực TP Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, riêng ngày 29/6 có nơi nắng nóng gay gắt; Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối 29/6 và từ chiều tối 30/6 mưa tăng, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 29/6, Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông diện rộng, vùng núi có nơi mưa rất to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 28,  ngày 29/6

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. 

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

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Thời tiết hôm nay 28/6: Hà Nội có mưa dông, Bắc Bộ cục bộ mưa to

VOV.VN - Thời tiết ngày 28/6, Hà Nội có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt dao động 26-34 độ C. Trong khi đó, nhiều khu vực ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du cục bộ mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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