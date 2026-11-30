Dự báo thời tiết hôm nay 30/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (29/11) đến ngày 1/12, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù; riêng Tây Bắc Bộ ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, sau chuyển lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, riêng Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to, đêm và sáng trời rét, sau chuyển lạnh. TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to đến sáng 30/11, sau giảm dần. Các khu vực khác chiều tối và đêm 29/11 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; từ ngày 30/11, mưa dông giảm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 30/11: Miền Bắc tiếp tục rét, miền Trung mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 30/11:

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.