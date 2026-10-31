Thời tiết hôm nay 31/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ và Trung Bộ có mưa dông
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 31/10: Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ có nắng, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày 31/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (30/10) đến ngày 1/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong đêm 30/10. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác trong đêm 30/10, sau giảm còn mưa vài nơi. Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/10
Khu vực TP. Hà Nội
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tp. Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Khu vực Thanh Hóa đến Huế
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Khu vực Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Khu vực TP. Hồ Chí Minh
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.