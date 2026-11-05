Thời tiết hôm nay 5/11: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 5/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội nhiệt độ cao nhất 31 độ C, trong khi Nam Bộ có nơi nắng nóng 34 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.
Dự báo thời tiết hôm nay 5/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 6/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi và trung du có mưa rào, dông rải rác từ đêm 5/11. Các khu vực khác cũng có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối 6/11 có mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 5/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.
Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.