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Thời tiết hôm nay 5/7: Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, Nam Bộ có mưa rào và dông

Chủ Nhật, 06:16, 05/07/2026
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VOV.VN - Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 05/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm qua và sáng sớm nay (05/7), khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 04/7 đến 03 giờ ngày 05/7 có nơi trên 80mm như các trạm: Móng Cái (Quảng Ninh) 212.2mm, Đảo Trần (Quảng Ninh) 143.0mm, Quảng Đức (Quảng Ninh) 136.6mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 124.6mm, Châu Kim 1 (Nghệ An) 84.0mm,…

Dự báo: Từ sáng sớm đến hết ngày 05/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn: >100mm/3h.

Ngoài ra ngày và đêm 05/7: Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).  

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Ngày 5/7: Hà Nội và Bắc Bộ mưa to, nhiều nơi có mưa dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 5/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa; đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh sáng cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây tam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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