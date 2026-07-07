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Thời tiết hôm nay 7/7: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thứ Ba, 05:48, 07/07/2026
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VOV.VN - Ngày 7/7, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 6 đến ngày 8/7, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa giữa các khu vực; Tại Bắc Bộ, dự báo có mưa rào rải rác và có nơi xảy ra dông, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác; ban ngày trời nắng.

Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

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Ngày 7/7, Hà Nội, Bắc Bộ nắng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 7/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết hôm nay 6/7: Mưa dông ở Hà Nội và Bắc Bộ

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 6/7, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhất là khu vực Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động 26-33 độ C, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

PV/VOV.VN
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