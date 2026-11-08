Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ trên 200mm.

Trong ngày 9/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ trên 120mm. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở những khu vực có địa hình xung yếu.

Thời tiết hôm nay 8/11: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ nắng nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.