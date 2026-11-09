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Thời tiết hôm nay 9/11: Không khí lạnh mạnh tràn về gây mưa to ở Bắc Bộ

Thứ Hai, 06:17, 09/11/2026
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VOV.VN - Trong sáng 09/11, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam tỉnh Nghệ An ngày 09/11 có mưa to đến rất to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (09/11), không khí lạnh đã tác động đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ lúc 01 giờ sáng phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi từ 18-21 độ; tại đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật 8. 

Trên đất liền: ngày 09/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội: sáng sớm 09/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Trong sáng 09/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.

Trên biển: Ngày và đêm 09/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; ở vịnh Bắc Bộ 2,0-4,0m. Biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Thiên tai đi kèm: Trong sáng 09/11, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam tỉnh Nghệ An ngày 09/11 có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Không khí lạnh mạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao dưới 13 độ C

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 9/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 13 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp.Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

PV/VOV.VN
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