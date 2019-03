Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh ảnh hưởng một số địa phương

Theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày và đêm nay (01/04), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm hôm nay (01/04) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, riêng khu vực Việt Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 100mm). Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Trong ngày hôm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ sáng sớm ngày mai trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên: cấp 1.

