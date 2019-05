Thời tiết hôm nay: Mưa dông diện rộng, đề phòng gió giật mạnh

Hiện nay (20/5), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến đêm 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay đến ngày 21/5 có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Ngày hôm qua (19/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Dự báo: Ngày hôm nay (20/5), nắng nóng kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; nắng nóng diện rộng còn tiếp tục duy trì ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Trong ngày hôm nay (20/5), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 4-9 tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1-2.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 19/05/2019