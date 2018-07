Thời tiết hôm nay: Mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, mưa dông ở Nam bộ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 3 nên trong đêm hôm qua (18/7) ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-50mm, riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm.

Hiện nay (19/7): Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 có vị trí lúc 1h sáng nay ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 105,7 độ Kinh Đông.

Dự báo: Ngày và đêm nay (19/7), do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa , Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Từ ngày mai (20/7), mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ.

Mưa lớn tại Nghệ An khiến giao thông bị ảnh hưởng.



Cảnh báo: Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái: cấp 2.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực trung du và Đồng Bằng có mưa to đến rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, riêng vùng đông bằng ven biển sáng có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Độ ẩm 70-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 3, riêng sáng nay còn có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7; phía nam gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 66-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3.Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 70-99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC./.