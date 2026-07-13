Thời tiết ngày 14/7: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 13 đến 15/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông, riêng Tây Bắc mưa rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, riêng chiều tối và đêm 13/7 xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 14/7, Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 13, ngày 14/7:

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.