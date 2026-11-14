Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/11, thời tiết cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, với nắng xuất hiện ở hầu hết các khu vực trong ngày. Miền Bắc duy trì nền nhiệt tương đối dễ chịu, song cảm giác lạnh vẫn xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nền nhiệt cao hơn, thời tiết ban ngày khá nóng. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết bất lợi đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.