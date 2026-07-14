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Thời tiết ngày 15/7: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng trên 36 độ, chiều tối có mưa dông

Thứ Ba, 21:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi trên 36 độ C. Đến chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, trong khi vùng núi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 14 đến ngày 16/7, Bắc Bộ duy trì nắng nóng ban ngày, vùng núi và trung du có mưa dông cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vào chiều và tối.

Cụ thể, đêm 14 và ngày 15/7, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, riêng Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh và Hải Phòng không có nắng nóng; Đêm 15 và ngày 16/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; các khu vực còn lại chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi, ban ngày nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông vài nơi về chiều tối và đêm, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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 Ngày 15/7, Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng trên 36 độ, chiều tối có mưa dông

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 14, ngày 15/7

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (ngoại trừ Điện Biên - Lai châu). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng (ngoại trừ Quảng Ninh - Hải Phòng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng . Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng . Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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