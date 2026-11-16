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Thời tiết ngày 17/11: Cả nước ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông về chiều tối

Thứ Hai, 21:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 17/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-34 độ C. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 17/11 trên cả nước tương đối ổn định, ban ngày phổ biến trời nắng, nền nhiệt khá cao. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trên cả nước phổ biến 29-34 độ C.

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Thời tiết ngày 17/11: Cả nước ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông về chiều tối (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 ngày 17/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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