Dự báo thời tiết ngày 18/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (17/11) đến ngày 19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác. Đáng chú ý, ngày và đêm 18/11, khu vực này có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; ngày 19/11, Bắc Trung Bộ cũng chuyển rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng. Tuy nhiên, từ chiều 19/11, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời chuyển lạnh trong ngày 19/11. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Từ chiều mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-37 độ độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riến phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.