Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 19/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (18/10) đến ngày 20/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối 18/10, ngày 20/10 có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ nắng nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.