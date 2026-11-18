Dự báo thời tiết ngày 19/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (18/11) đến ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, dông, từ chiều 19/11 mưa tăng, có nơi mưa rất to; phía Bắc trời chuyển lạnh. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 19/11: Miền Bắc chuyển rét, miền Trung mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/11

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào vào dông rải rác, từ chiều ngày 19/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-23 độ; phía Nam 24-27 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.