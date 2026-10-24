Dự báo thời tiết ngày 25/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (24/10) đến ngày 26/10, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối và đêm; riêng từ chiều 26/10, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ duy trì mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 25/10: Cả nước ngày nắng, nhiều nơi oi nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.