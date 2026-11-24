Dự báo thời tiết ngày 25/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (24/11) đến ngày 26/11, Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to và dông, sau mưa vài nơi; Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, sau giảm mưa, riêng Nam Quảng Trị còn mưa vừa, cục bộ mưa to. Khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông, sau giảm còn mưa vừa, cục bộ mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 25/11: Miền Bắc trời rét, miền Trung mưa to đến rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/11

Khu vực TP Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP.HCM

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.