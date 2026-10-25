Thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, thời tiết trên cả nước nhìn chung khá ổn định, ban ngày nắng là chủ đạo, nhiệt độ phổ biến ở mức 29-34 độ C. Bắc Bộ có nơi nắng nóng nhẹ, trong khi khu vực Thanh Hóa đến Huế cần lưu ý mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Tây Nguyên có nền nhiệt thấp hơn, sáng và đêm trời dịu mát; Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ nắng nóng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.