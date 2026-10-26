Thời tiết ngày 27/10: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ mưa lớn từ chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều tối 27 đến ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm, nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ đêm 28 đến ngày 29/10, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 27/10: Bắc Bộ nắng (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.