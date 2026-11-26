Dự báo thời tiết ngày 27/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (26/11) đến ngày 28/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, riêng phía Nam từ đêm 27/11 có mưa rào, cục bộ mưa to. Từ TP. Huế đến phía Nam TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác; từ chiều 27/11, mưa gia tăng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Các khu vực khác ngày nắng, mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng từ chiều tối 27/11 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 27 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế có mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lâm Đồng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.