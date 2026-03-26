Thời tiết ngày 27/3: Miền Bắc sáng mưa nhẹ, trưa hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26 đến ngày 28/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc về đêm có mưa rào và dông cục bộ, ban ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Đáng lưu ý, trong ngày 28/3, vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 26, ngày 27/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.