Thời tiết ngày 27/7: Mưa trên diện rộng, đề phòng dông lốc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/7), phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Sơn La-Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ đêm có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Hà Nội đề phòng mưa lớn và dông tố lốc. (Ảnh: minh họa)

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đêm có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ./.

