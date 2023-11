Thời tiết ngày 28/11: Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm và sáng trời rét

Thời tiết hôm nay 26/11: Từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to

VOV.VN - Từ ngày 26/11 đến sáng ngày 27/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.