Thời tiết ngày 30/5: Hà Nội và các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/5), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Ngày 30/5, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày mai (31/5), hình thái nắng nóng tiếp tục duy trì ở những khu vực trên và mở rộng đến Phú Yên, cũng với mức nhiệt này.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay tiếp diễn có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm; thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Dự báo mưa giông ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, mây dông đang phát triển trên khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/5, ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

3. Cảnh báo: ngày và đêm 31/5, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; độ cao sóng 2,0-4,0m; biển động mạnh. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Đông của Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng từ 2,0 – 3,5m; biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm29/5, ở khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 19h ngày 29/5 đến 03h ngày 30/5 có nơi trên 70mm như: Văn Lem (Kon Tum) 106.4mm, Đắk Dục (Kon Tum) 99.2mm, Đắk Đoa (Gia Lai) 75.4mm, Biển Hồ (Gia Lai) 71.6mm,...

Dự báo: Ngày và đêm 30/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/5:

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Hà Nội:

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ./.