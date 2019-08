Thời tiết ngày 30/8: Nhiều nơi có mưa to và dông

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại nhiều tỉnh, thành phố trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.