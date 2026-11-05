Thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày 6/11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (5/11) đến ngày 7/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cụ thể, từ đêm 5 đến ngày 6/11, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm 6/11, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác, riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc có nơi mưa to cục bộ. Đến ngày 7/11, Bắc Bộ giảm mưa, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; Các khu vực còn lại trên cả nước cũng có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 5 và ngày 6/11

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.