Thời tiết ngày 8/7: Hà Nội nắng nóng ban ngày, chiều tối Bắc Bộ có nơi mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 7 đến ngày 9/7, thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi đêm 7/7 và từ chiều tối, đêm 8/7 xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông gia tăng vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to; Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 8/7, Hà Nội nắng nóng ban ngày, chiều tối Bắc Bộ có nơi mưa dông (Ảnh minh họa)

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm vùng núi có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.